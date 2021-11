Nach dem Fall vom Freitag mit einem Kellerbrand in der Windthorststraße meldete die Polizei am Montag erneut einen Fall von mutmaßlicher Brandstiftung in Speyer. Er habe sich am Samstag, 21 Uhr, in Speyer-Ost zwischen der Alla-hopp-Anlage und den Bahnschienen ereignet. Dort sei ein Baumstamm in Flammen aufgegangen. Der Bericht: „Da durch die Feuerwehr der Brand gelöscht werden konnte, kam es zu keinen weiteren Beschädigungen. Für den Bahnverkehr bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.“ Die Ermittlungen liefen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Raiffeisenstraße und der Dr.-Eduard-Orth-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.