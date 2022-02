Der erste Entwurf für eine Baumschutzsatzung in Speyer ist fertig: Wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt, hat die Verwaltung ein entsprechendes Papier erarbeitet und Anfang des Monats der Umweltdezernentin und städtischen Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) vorgelegt. „Von dort nimmt er den formalen Dienstweg und gelangt schließlich zur juristischen Prüfung ins Rechtsamt der Stadt Speyer“, teilt Eschenbach mit. Sobald diese Prüfung erfolgt sei, werde der Entwurf der Satzung im zuständigen Ausschuss vorgestellt und beraten. Anschließend erfolge eine Einbringung in den Stadtrat. „Stimmt dieser zu, wird die Satzung eingeführt“, so Eschenbach. Hintergrund des Vorhabens ist ein Prüfantrag der Kooperation aus CDU, Grüne und SWG im Stadtrat aus dem vergangenen Jahr. Die Baumschutzsatzung soll laut Kooperation den privaten und öffentlichen Baumbestand (unser Bild: Platz der Stadt Gniezno 2019) schützen und eine Ergänzung zur gültigen Rechtslage sein. „Aus dem bisherigen Abstimmungsverhalten und basierend auf der Tatsache, dass die Initiative zur Einführung einer Baumschutzsatzung aus dem Stadtrat stammt, kann man schließen, dass den Stadtratsmitgliedern die Einführung einer solchen Satzung und der Schutz des Baumbestandes wichtig ist“, so Eschenbach.