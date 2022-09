Die Stadtverwaltung zeigt sich besorgt wegen der Schäden an jungen Bäumen in mehreren Stadtteilen.

Die Grünen hatten einen Antrag im Stadtrat gestellt, der nahelegt, dass Bewässerungssäcke an den Stämmen der Bäume mitverantwortlich für deren Hitzeschäden sind. Als Beispiel hatten sie das Normand-Gelände angeführt. Der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco bestätigte die Schäden. Sie hätten aber mit der Sonneneinstrahlung zu tun und nicht mit den Wassersäcken, denn sie seien etwa in der Paul-Egell-, Industrie- und Heinrich-Heine-Straße auch an Bäumen ohne Säcke aufgetreten. „Durch die Säcke kann sich das Risiko aber erhöhen“, so Nolasco.

Die Stadt plane nun Stamm-Schutz etwa durch Schilfmatten unter den Säcken. Der Antrag für Prüfungen sowie ein Fachgespräch zum Thema wurde einstimmig befürwortet.