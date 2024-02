In dieser Woche gibt es Einschränkungen an einer wichtigen Verkehrsachse in Speyer-Nord: Die Spaldinger Straße wird laut Stadt aufgrund von Baumpflegemaßnahmen zwischen Holunderweg und Birkenweg gesperrt. Das gelte für Mittwoch, 14. Februar, und Donnerstag, 15. Februar, jeweils von 7 bis 17 Uhr. Eine weitere Sperrung im Stadtteil betreffe den Rinkenbergerweg in zwei Abschnitten zwischen L454 und Kurze Gewann am Donnerstag, 15. Februar, 7 bis 17 Uhr. „Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet“, so die Stadt, die unter Telefon 06232 142938 informiert.