„Der Stadt zuliebe für die Bürger aktiv“, dies ist das Motto der Speyerer Wählergruppe. Die Gemeinschaft aus Speyerer Bürger macht sich auf lokaler Ebene für die Bürgerinteressen stark und setzen sich für das Wohl aller Speyerer ein.

Seit September 2022 ist Marc Vidmayer als neuer Vorsitzender dieser Wählergruppe im Amt. „Die Wählergruppe steht für sich und ist eigenständig, auch wenn wir mit CDU und Grünen kooperieren“, sagte er. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtgrün wurde am Mittwoch, “um der Stadt Speyer etwas Gutes zu tun“, eine Baumhasel im Mühlturmpark gepflanzt. An dieser Aktion haben Mitglieder des Stadtrates, des Stadtvorstandes sowie der stellvertretende Vorsitzende der Wählergruppe teilgenommen. „Jeder Baum zählt und damit kann man nichts falsch machen“, sagt Vidmeyer (SWG). Er wolle der Stadt etwas zurückgeben und habe deshalb den Baum als persönliche Spende einpflanzen wollen. Durch die fachliche Beratung von Stadtgrün wurde sich für eine Baumhasel und den Mühlturmpark als Standort entschieden. Dem Vorsitzenden zufolge sei es wichtig, dass mit der Baumpflanzung nicht nur Symbol vermittelt wird, sondern auch mit angepackt werden soll. Deswegen seien neben der Baumpflanzung anlässlich der Kommunalwahlen im nächsten Jahr noch weiter Aktionen in Planung. ¦mvog