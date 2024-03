Mehrere Sachbeschädigungen werden vom Bereich der Rheinhäuser Fähre in Speyer-Süd gemeldet. Besonders traurig im 2023 von Rodungen für den U-Boot-Transport betroffenen Bereich: von Unbekannten an- und abgehackte Bäume.

Eine zerstörte und teils verbrannte Bierbank aus dem Anlegebereich der Rheinhäuser Fähre im Auwald wurde schon am Sonntag gemeldet. Die Polizei bestätigt den Vorfall und stuft ihn als Sachbeschädigung ein. Am Montagmorgen entdeckt und vom Wasser- und Schifffahrtsamt angezeigt wurde die Zerstörung mehrerer Jungbäume in der Umgebung. Es handle sich um Eichen und Robinien, mindestens zwei seien umgelegt, mindestens drei weitere angehackt und schwer beschädigt worden, teilt Wasserbaumeister Kai Burkart vom Wasser- und Schifffahrtsamt mit.

„Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich, da die Bäume nun schon mehrere Jahre dort wachsen und gedeihen konnten“, so Burkart. Der Speyerer Außenbezirk des Amts habe sie gepflanzt und gepflegt, in den vergangenen Hitze-Sommern zum Teil mehrmals wöchentlich mit Wasser versorgt. „Wir bitten die Bevölkerung um ein wachsames Auge, um diesem Naturfrevel ein Ende bereiten zu können“, sagt Burkhart. Zeugen könnten sich bei ihm (Telefon 06232 606132) oder bei der Polizei melden.