Im Wald im Mechtersheimer Naherholungsgebiet sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Bäume gefällt worden – zum Erschrecken mancher Besucher. War das wirklich nötig?

Als Elke Schick-Rothenburger an Ostern mit einer Freundin am Mechtersheimer Naherholungsgebiet vorbeigeradelt ist, war sie geschockt: Der Wald, den sie seit Jahrzehnten zur Erholung aufsucht, bot nicht mehr das gewohnte Bild. Nachdem Forstarbeiter dort Bäume gefällt hatten, erinnerte sie die Szenerie an ein „Schlachtfeld“. Besonders die breiten Schneisen, die nun das Waldgebiet durchschneiden, bereiteten ihr Kummer. „Es geht nicht nur darum, wie das jetzt dort aussieht, sondern dass es viele Jahre dauern wird, bis der Erholungswert wieder erreicht sein wird, den dieses Wäldchen für die Bevölkerung hatte“, sagt die Mechtersheimerin. „Uns wurde hier ein Stück Lebensqualität genommen“, findet sie.

Den Unmut, den auch andere Erholungssuchende verspürten, brachte sie in einer E-Mail an Förster Jürgen Render zum Ausdruck. Dieser reagierte nicht verärgert, sondern vielmehr verständnisvoll und bot Schick-Rothenburger an, ihr die Gründe für den vermeintlichen Kahlschlag vor Ort zu erläutern. Auch die RHEINPFALZ war dabei. „Ich kann den ersten Eindruck vollkommen verstehen“, sagt der Förster am Rande des Waldstücks rund um den Mechtersheimer Badesee. Nötig sei die Maßnahme trotzdem gewesen. „Es ist mir aber wichtig, die Leute, die hier jeden Tag unterwegs sind, mitzunehmen“, versichert er.

Gefällte Bäume und ein Forwarder. Foto: Timo Leszinski

Gefahr durch kranke Bäume

Render hat den Wald in Mechtersheim erst vor wenigen Jahren übernommen. Die bislang letzte größere Pflegemaßnahme dort hat ihm zufolge vor 20 Jahren stattgefunden, dabei seien eigentlich zehn Jahre normal. Bereits im vergangenen Oktober habe er begonnen, Bäume zu kennzeichnen, die gefällt werden sollen. Anfang Februar sei es dann losgegangen. Zwei große Themen hätten dabei im Mittelpunkt gestanden: die Verkehrssicherung und die Förderung der nächsten Waldgeneration. Wie gefährlich kranke und tote Bäume im Wald sein können, hat jüngst das tragische Unglück bei Flensburg gezeigt, wo drei Menschen von einem Baum erschlagen wurden. Vor allem entlang der Wege muss der Förster deshalb genau kontrollieren, ob dort Gefahr droht. „Tote Bäume haben in einem Umkreis von 30 Metern von Wegen nichts verloren“, erklärt Render.

Besonders genau hat sich der Förster die Eschen angeschaut. Denn viele sind vom sogenannten Eschentriebsterben betroffen. Ein Pilz schädige dabei nicht nur die Krone, sondern auch die Wurzeln, wodurch die Bäume nicht mehr standfest sind. „Die Esche ist zu einem gefährlichen Baum geworden“, sagt Render. „Man sieht ihm aber nicht an, wann er umfällt.“

Eine zweite Baumart, die mit einem schädlichen Pilz zu kämpfen habe, sei der Bergahorn. Viele Exemplare seien von der Rußrindenkrankheit geschädigt. Dass auch viele Spitzahornbäume unter den gefällten Gewächsen sind, hat hingegen einen anderen Grund: Sie wachsen teilweise zu dicht beieinander. Die Folge: Keiner der Bäume schafft es, einen stattlichen Stamm zu entwickeln. In diesem Fall ist also weniger mehr. „Wir fördern bewusst Einzelbäume, damit sie stabil werden und nicht gleich umfallen bei Sturm“, sagt Render. Der Förster nehme dabei die Rolle des „Beleuchters“ ein. Er verschaffe also den zukunftsträchtigen Bäumen das nötige Licht, damit sie wachsen können.

Eine Rückegasse im Wald. Foto: Timo Leszinski

Rückegassen fallen auf

Entlang der Wege am Mechtersheimer Badesee stapeln sich derzeit die Baumstämme, die zum Beispiel in der Möbelindustrie landen werden. Es können auch mal Bäume darunter sein, die aus hauptsächlich wirtschaftlichen Gründen gefällt wurden. Laut Render ist die Entnahme trotzdem nachhaltig. Denn er schätzt, dass auf den zirka sechs Hektar Wald in den vergangenen zwei Jahrzehnten pro Hektar zirka 160 Kubikmeter Holz gewachsen sind. Nur ein Teil davon ist jetzt abgeholzt worden. „Die Zinsen entnehmen, den Bestand belassen“ sei ein Grundsatz bei der Forstwirtschaft. Die kleineren Äste bleiben im Wald liegen. Sie bilden Biomasse und sollen sich vor Ort zersetzen.

Was Elke Schick-Rothenburger besonders stört, sind die breiten Rückegassen, durch die der Wald nun sehr licht wirkt. Render hingegen sagt: „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die beauftragte Firma hat sehr pfleglich gearbeitet.“ Die Rückegassen müssten eine gewisse Breite haben, damit die Maschinen wie Harvester und Forwarder das Holz aus dem Wald holen können. Kleinere Maschinen sind keine echte Alternative, sie würden teilweise sogar mehr Schaden anrichten, weil sie öfter in den Wald fahren müssten. Die Rückegassen würden in einem Abstand von 30 bis 40 Metern angelegt, wobei Render in der Regel die alten Rückegassen seiner Vorgänger genutzt hat. Der Förster versteht, dass Spaziergänger vom Anblick nun erst einmal geschockt sind. „Aber wenn es grün wird, sieht es gleich ganz anders aus“, sagt er. Und in kurzer Zeit sei dort wieder vieles, wie zum Beispiel Haselsträucher, nachgewachsen.

Der Förster versichert, dass er sich die Entscheidung, einen Baum zu fällen, nicht leicht macht: „Ich gehe zu manchem Baum zehnmal hin“, erzählt er. Nach dem Spaziergang mit dem Förster schmerzt Elke Schick-Rothenburger der Anblick zwar immer noch, doch ihr Verständnis ist gewachsen: „Es ist eine große und komplexe Aufgabe, vor der ich Respekt habe“, sagt sie.