Zwei Pappeln im Woogbachtal müssen im Herbst gefällt werden, vier Bäume stehen wegen ihres schlechten Zustands noch zur Diskussion.

Die Maßnahme hat die Stadtverwaltung angekündigt, die auch in vergangenen Jahren schon ältere Bäume am Woogbach fällen musste. Ihr Fachbereichsleiter Robin Nolasco begründete die Planung mit so stark fortgeschrittenem Zunderschwamm-Befall, dass zur Sicherheit der Passanten keine andere Möglichkeit mehr bleibe.

Zudem berichtete er von 54 Buchen in der Walderholung, deren Qualität vorwiegend schon im Wurzelbereich zu wünschen übrig lasse. Ein Windbruch am Gebäude der Walderholung – „glücklicherweise ohne Personenschaden“ – sei ein trauriger Beleg für den schlechten Zustand der Bäume. Nolasco will sämtliche Bäume in der Walderholung prüfen lassen.