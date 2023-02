Am Donnerstag, 16. Februar, wird die Straße Am Wasserturm in Höhe der Hausnummer 1 von 8 bis etwa 13 Uhr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung informiert, muss dort eine Robinie gefällt werden, die von einem Pilz namens Sparriger Schüppling befallen und dadurch nicht mehr verkehrssicher ist. Außerdem werden in zwei Bereichen vorübergehend Halteverbote ausgeschildert.

Am Samstag, 18. Februar, muss zudem in der Rulandstraße eine Platane gefällt werden. Sie ist von gleich zwei Pilzen (Zottiger Schillerporling und Lackporling) befallen und daher ebenfalls nicht mehr verkehrssicher. Deshalb muss zwischen 8 und circa 13 Uhr die Rulandstraße auf Höhe der Hausnummern 6 bis 8 voll gesperrt werden. In zwei Bereichen werden vorübergehend Halteverbote ausgewiesen.