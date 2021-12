Im südlichen Speyerer Auwald müssen laut einer Mitteilung der Stadt noch in diesem Jahr 160 Bäume gefällt werden. Grund dafür ist demnach die Deich- und Verkehrssicherheit. Betroffen ist der Abschnitt entlang des Rheinhauptdeichs zwischen Deichkilometer 11,5 und 16,5 (Dammwachthaus Speyer bis Lußheimer Fahrt). „Um die Standsicherheit des Deichs zu gewährleisten und die Gefahren, die durch Windbruch und Durchwurzelung des Deichs entstehen, auszuschließen, müssen die im fünf Meter breiten, wasserseitigen Deichschutzstreifen stehenden Bäume daher gefällt werden“, heißt es von der Stadt. Die Baumfällungen am Rheinhauptdeich laufen schon länger. Bereits im Winter 2018 wurden die ersten 78 Bäume gefällt. In einem zweiten Abschnitt folgten im Dezember 2020 weitere 124 Bäume. Der bevorstehende dritte Abschnitt ist laut Stadt nun der letzte Teil der Maßnahme. Für die Fällarbeiten werden der Rhein-Radweg und der Bermenweg ab Montag, 13. Dezember, abschnittsweise voraussichtlich bis Jahresende gesperrt.