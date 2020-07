Das ökologische Fachgutachten zur geplanten Fällung von mehr als 100 Bäumen am Rheinhauptdeich zwischen der Berghäuser Schließe und dem Dammwachthaus beim geschützten Landschaftsbestandteil Goldgrube in Speyer ist wider Erwarten noch nicht fertig. Das hat Bernd Schwarz, Leiter der Umweltabteilung der Stadtverwaltung, als Grund für die kurzfristige Streichung des Themas von der Tagesordnung der Umweltausschuss-Sitzung vorige Woche angeführt.

Sobald die Untersuchung vorliegt, müsse diese von der Oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd bewertet werden, teilte Schwarz auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Fällung der Bäume, überwiegend Pappeln, ab Herbst sei nötig, weil sie im fünf Meter breiten Deichschutzstreifen vor dem Damm (zum Rhein hin) stehen und im Fall eines extremen Hochwassers zur Gefahr für die Deichsicherheit werden könnten. Das Gutachten soll in der nächsten Ausschusssitzung am 1. Oktober behandelt werden. Das Bild zeigt einen der schon in pink für die Fällung markierten Bäume.