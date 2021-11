Die Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause!“ kommt wieder ins Technik-Museum. Nach der Premiere im September präsentieren sich die Aussteller am 5. und 6. März 2022 erneut in der Eventhalle Hangar 10 mit ihren Angeboten.Wie Svenja Munz, Projektleiterin bei der veranstaltenden Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG aus Kempten (Bayern) mitteilt, kamen bei der 14. Auflage der Schau in Speyer vor zweieinhalb Monaten „75 Prozent der Besucher mit konkretem Kauf-, Bau- oder Sanierungsvorhaben“. Rund 50 Aussteller informierten über ihre Produkte in den Themengebieten Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Baustoffe- und Bauelemente, Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, Einbruchsschutz und Sicherheit sowie Wohnen und Garten.

Weil die Stadthalle als langjähriger Veranstaltungsort der Messe durch Nutzung als Impfzentrum ausgefallen ist, hatte sich Organisatorin Munz nach einer anderen Location umgesehen und im Technik-Museum gefunden. Weitere Informationen zur 15. Auflage gibt es im Netz unter www.meinzuhause.ag/Speyer/.