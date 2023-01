Mehr als 50 Aussteller haben sich laut Veranstalterunternehmen Mattfeld & Sänger (Kempten) für die Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause!“ angekündigt. Deren nächste Auflage findet am Wochenende 4. und 5. Februar im Hangar 10 am Technik-Museum statt.

Der Ausrichter will die Messe als „regionale Beratungsplattform für Bau- und Immobilienthemen“ verstanden wissen. Es gehe um eine Themenpalette von Hausbau und Immobilien, Finanzierung und Fördermittel, Baustoffe und Bauelemente, über Energie und Haustechnik, Renovierung und Sanierung, Einbruchschutz und Sicherheit bis Wohnen und Garten. Ein Schwerpunkt liege in diesem Jahr im Bereich Energielösungen der Zukunft.

Abgerundet wird die Messe durch ein abwechslungsreiches und informatives Vortragsprogramm, unter anderem zu Wärmepumpen und Elektromobilität, aber auch zu „Richtig in vermietete Immobilien investieren“ oder „Leben und Wohnen im Alter“.

Auf besonderes Interesse bei den Messen stoßen dem Veranstalter zufolge immer wieder die Exposéwand mit Immobilienangeboten in der Region sowie die Empfehlungen zum Einbau einbruchhemmender Produkte, über die das Polizeipräsidium Rheinpfalz informiere. Die Eröffnung mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Hans-Joachim Ritter, dem Vorsitzender der Energieagentur Speyer-Neustadt/Südpfalz als ideellem Träger der Messe ist für Samstag, 9.45 Uhr, angekündigt. Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr, Karten für Erwachsene kosten an der Tageskasse 5 Euro.

www.meinzuhause.ag/Speyer