Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist in Speyer-Süd ein Baumhaus zur Beobachtung des Nachthimmels zulässig? Warum muss ein Haus in der Wormser Straße anders als seine Nachbarn zweistöckig bleiben? Und was passiert mit Ergebnissen der städtischen Vermessung eines Privatgrundstücks per Drohne aus der Luft? Zu diesen Fragen befindet sich die Stadt im Rechtsstreit mit Bürgern.

Am Renngraben, in der Nähe des Russenweihers, hat sich ein Grundstückseigentümer auf seinem weitläufigen Grundstück ein Baumhaus auf Stelzen in eine Baumgruppe