„In den letzten Zügen“: So beschreibt auf Anfrage ein Bauhaus-Sprecher den Stand des Abrisses in der Schifferstadter Straße. Das frühere Bauhaus-Gebäude wird durch einen Neubau ersetzt, in den ein Rewe-Markt und ein weiterer Mieter einziehen sollen. „Eröffnung soll noch in diesem Jahr sein“, so der Firmensprecher. Beim Abriss habe man bewusst das eigentlich auf einen Abschluss Ende Februar ausgelegte Tempo „gedrosselt“, weil die Baugenehmigung der Stadt noch ausstehe. Sie sei früher erhofft worden: „Wir sind da auf die kommunale Ebene angewiesen.“ Der zweite Mieter neben Rewe für die gut 4000 Quadratmeter sei weiter offen. Vertragsgespräche mit Handelsunternehmen liefen.