Die Baugenossenschaft GBS hat personelle Weichen gestellt. Unternehmerin Kathrin Stahl ist in den Aufsichtsrat der für mehr als 1500 Wohnungen in Speyer verantwortlichen Genossenschaft eingezogen.

Die Vertreterversammlung hat am Dienstag turnusgemäß drei von neun Aufsichtsratsmitgliedern gewählt, wobei es zu einem Wechsel im Gremium kam: Nach über zwei Jahrzehnten stand Gabriele Tabor nicht mehr zur Wahl. Auf sie folgt laut Beschluss der Vertreterversammlung bei zwei Enthaltungen Kathrin Stahl, Mutter von zwei Kindern und Geschäftsführerin der Speyerer Kurt Stahl GmbH. Walter Feiniler und Christa Berlinghoff wurden wiedergewählt.

Die Vertreter im Genossenschaftsparlament stellten zudem den Jahresabschluss 2023 mit rund 81 Millionen Euro Bilanzsumme und 800.000 Euro Überschuss fest. Der Gewinn wird als Bardividende in Höhe von 2,75 Prozent auf gezeichnete Geschäftsanteile ausgeschüttet. GBS-Vorstandsmitglied Oliver Pastor kündigte den Vermarktungsstart für das Neubauprojekt im Langensteinweg in Speyer an, wo in einem weit gediehenen Neubau auf dem Gelände der früheren Kita St. Elisabeth 13 Wohneinheiten plus Gemeinschaftsräume entstehen.

Der neue Aufsichtsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung Feiniler erneut zum Vorsitzenden gewählt, Rudolf Müller, früherer Chef der VR-Bank, übernimmt die Stellvertretung. Christa Berlinghoff wurde zur Schriftführerin bestimmt. Sie wird laut BGS von Karl-Heinz Brech vertreten.