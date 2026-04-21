Noch in diesem Jahr soll der Bau des Kunstrasenplatzes beim ASV Harthausen stattfinden. Der Verein darf noch auf einen weiteren Sponsor für das Projekt hoffen.

Das Projekt „Kunstrasenplatz“ des ASV Harthausen läuft weiter planmäßig: Die Baugenehmigung für die Umwandlung des bestehenden Tennenplatzes liegt jetzt vor.

Das hat Noch-Bürgermeister Rainer Schaust am Donnerstag in seiner letzten Ratssitzung im Amt mitgeteilt. Der ASV-Vorsitzende Axel Hoffmann bestätigte das auf Nachfrage der RHEINPFALZ am Rande der Sitzung.

Baufreigabe fehlt noch

Die Baufreigabe sei indes noch nicht erteilt, informierte Hoffmann. Es seien noch einige technische Fragen zu klären. Er rechne mit der Freigabe bis Ende Mai. Dann könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Auch das werde etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. „Ich gehe davon aus, dass der Bau noch in diesem Jahr über die Bühne gehen kann“, zeigte sich Hoffmann am Donnerstag sehr zuversichtlich. Wie mehrfach berichtet, will der über 800 Mitglieder zählende Sportverein mit Schwerpunkt Fußball im Tabakdorf das 770.000-Euro-Projekt über verschiedene Finanzierungswege wuppen: 415.000 Euro sollen durch öffentliche Förderung hereinkommen. Die Gemeinde hat 140.000 Euro bewilligt, der Kreis 45.000 und das Land 230.000.

Den Rest sollen Spenden, Eigenkapital und Darlehen aufbringen. Erfolgreich waren unter anderem der sinnbildliche „Verkauf“ von 735 Parzellen des Platzes an Rasenpaten sowie die Haustürsammelaktion im Dorf (wir berichteten).

Großes Sponsoring-Projekt

Jetzt bestätigte Hoffmann auch die Andeutung Schausts in der Sitzung am Donnerstag, wonach noch ein großes Sponsoring-Projekt wahr werden solle. „Dazu können wir derzeit noch keine Einzelheiten nennen“, so der Vorsitzende auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir werden uns bald schon öffentlich dazu äußern.“