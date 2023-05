Der Bauernmarkt am 16. und 17. September mit mehr als 30.000 Besuchern an zwei Tagen ist noch nicht gesichert. Das sagt Thomas Scherner, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Bauernmarkt. Der Verein wolle an dem über Jahrzehnte bewährten Erfolgsformat festhalten. Er habe jedoch im vergangenen Jahr so viel drauflegen müssen, dass in diesem Jahr erst nach Ende der Anmeldefrist Mitte Juni entschieden werden könne. 2022 seien noch 70 Teilnehmer dabei gewesen – weniger als in den Spitzenjahren mit gut 100, so Scherner, ein Obstbrenner aus Weisenheim (Sand). „Wenn es nur 60 wären, könnten wir nicht mehr“, sagt er. Auf alle Beschicker kämen erhöhte Gebühren zu. Hintergrund: die deutlich gestiegenen Sicherheitskosten mit Sperren an vielen Maximilianstraße-Zufahrten. Scherner lobt die Hilfe der Stadt auf der Suche nach finanzierbaren Lösungen. Gebühren für die Nutzung der Straße und viele weitere Kostenfaktoren kämen hinzu. Letzte Abstimmungen liefen unter anderem zu Haftungsfragen. Aktuell würden die Anmeldeformulare an mögliche Teilnehmer verschickt.