Das städtische Klimaschutzmanagement wird neu zugeordnet: Auf Antrag der Linken gehört die Stelle künftig zum städtischen Fachbereich 5. Die Befürworter sehen Vorteile.

Die Linke sah in der Veränderung keine bloße Verwaltungsanpassung, sondern eine Stärkung in Hinblick auf die städtischen Klimaziele. Im Fachbereich 5 – zuständig für Stadtentwicklung und Bauen – würden „die wesentlichen Weichen für den kommunalen Klimaschutz gestellt“, so die Partei, die das Klimaschutzmanagement um Manager Christoph Ritter dort sinnvoller aufgehoben sah als in der Umwelt- und Ordnungsbehörde wie bisher. Das sah mit 18 zu 16 Stimmen die Mehrheit der Räte auch so.

Sylvia Holzhäuser (CDU) überzeugte die Idee nicht: Es sei wichtiger, wie Klimaschutz inhaltlich aufgestellt sei. Genau deshalb müsse die Stelle durch eine Verschiebung gestärkt werden, hielt Aurel Popescu (Linke) dagegen. Die Verwaltung könne sich damit anfreunden, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Sie betonte allerdings die Bedeutung der Diskussion darüber, wie die Stelle stärker als Querschnittsaufgabe über alle Bereiche verstanden werden könne.