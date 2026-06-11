Schalungsteile haben in Speyer eine Person auf einer Baustelle an der Armbruststraße getroffen und eingeklemmt, meldet die Feuerwehr. Wie der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer mitteilt, waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Die Einsatzkräfte trafen ein, als der Rettungsdienst den Verletzten bereits versorgte. Die Feuerwehr sicherte die verrutschten Schalungsteile und schloss so weitere Gefahren aus. Anschließend befreiten Feuerwehr und Rettungsdienst die Person schonend und brachten sie zum Rettungswagen, wo der Notarzt die weitere Versorgung übernahm. Der Patient kam in ein Krankenhaus. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt war auch die Polizei vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. rhp