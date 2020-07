Am Donnerstag, 9. Juli, beginnt planmäßig der zweite Bauabschnitt der Baumaßnahme Hilgardstraße. Dazu wird nach Mitteilung der Stadt Speyer die Kreuzung Ludwigstraße/Hilgardstraße im Laufe des Tages gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt von Süden kommend über die Schraudolph- und Diakonissenstraße sowie in Gegenrichtung über die Slevogtstraße, von Norden kommend über die Marienstraße. Bei dem im Mai gestarteten 450.000-Euro-Projekt wird – voraussichtlich bis Ende Oktober – die Kreuzung barrierefrei umgestaltet und es werden Arbeiten an der Wasser- und Gasleitung sowie am Kanal erledigt. Weiterhin werden Glasfaserkabel verlegt. Der Busverkehr wird aufrechterhalten, allerdings entfällt die Haltestelle Bartholomäus-Weltz-Platz. Für Rückfragen steht die Tiefbauabteilung der Stadt unter der E-Mail tiefbau@stadt-speyer.de zur Verfügung.