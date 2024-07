Zum Reiz des Adenauerparks als grüner Lunge in der nördlichen Kernstadt tragen auch die historischen Steinelemente bei. An einem davon stehen jetzt Bauarbeiten an.

Die Sandstein-Tränke im westlichen Parkbereich, nahe dem Eingang an der Bahnhofstraße, ist seit einigen Tagen abgesperrt. Neben dem Steinelement ist ein Loch im Boden geöffnet worden. Hintergrund sind Arbeiten an der Technik, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt: „An dieser Stelle muss ein Unterflurhydrant ausgetauscht werden, da dieser undicht war“, so Pressesprecher Annika Roth.

Der neue Wasserlieferant, der mit dem historischen Trog verbunden wird, sei bestellt. Nach der Lieferung werde er montiert, so die Verwaltung. Die Kosten werden mit rund 900 Euro beziffert. Der Adenauerpark ist zwischen Wormser Landstraße, Hirschgraben und Bahnhof gelegen. Er wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein als städtischer Friedhof genutzt und enthält heute noch historische Grabmale. Inzwischen ist er eine als Kulturdenkmal ausgewiesene Parkanlage. Am Rand des Parks wurde 2017 Altbundeskanzler Helmut Kohl beigesetzt.