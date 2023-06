Die Bauarbeiten in der Roßmarktstraße stoßen auf Kritik der CDU Speyer. Der örtlichen Wirtschaft würden „unnötige Steine in den Weg“ gelegt, urteilt sie in einer Stellungnahme und fordert Abhilfe.

Hintergrund ist der Kran, der vor drei Wochen für die Sanierung des Hauses aufgestellt wurde, das bis Ende 2020 einen Blumenladen beheimatete und dann von einem schweren Brand heimgesucht wurde. Der nahe am Zugang der Straße vom Altpörtel stehende Kran lässt laut Stadt aus Sicherheitsgründen keine Passage von Fußgängern zu. Er ist für zunächst acht Wochen genehmigt worden. Geschäfte in der Straße können nur von der anderen, weniger frequentierten Seite erreicht werden. Betreiber haben sich darüber beschwert.

Die CDU legt nun in ihrer Mitteilung nahe, dass nicht zügig genug gearbeitet werde: „Unseren Beobachtungen nach schwenkt dieser täglich in etwa 30 Minuten lang. An Wochenenden gar nicht. Dann aber 24/7 den Anwohnern und Kunden der dort ansässigen Unternehmen massive Umwege zuzumuten, steht in keinem Verhältnis“, so die stellvertretende Vorsitzende Simone Kloos. Die Stadt müsse gemeinsam mit dem Einzelhandel eine pragmatische Lösung suchen.