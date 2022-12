Ab Montag ist baustellenbedingt auf der Rheinbrücke der A61 bei Speyer in Fahrtrichtung Pfalz mit Behinderungen zu rechnen. Wie die Autobahn GmbH Südwest am Freitag mitteilte, werden dabei auf der rechtsrheinischen Seite des Bauwerks das Dichtprofil der Übergangskonstruktion erneuert sowie der Korrosionsschutz ausgebessert. Für die Dauer der Arbeiten wird der Verkehr auf einem kurzen Streckenstück einspurig am Baufeld vorbeigeführt, wobei zuerst im Bereich des rechten und später im Bereich des linken Fahrstreifens gearbeitet wird. Grund für die Arbeiten ist ein Unfall von Anfang September, bei dem ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten war. Bei einer anschließenden Sonderprüfung der Brücke ergaben sich keine statischen Bedenken.

Auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Hockenheim wird der Verkehr auf einem kurzen Streckenabschnitt links des Rheins bereits einspurig geführt. Grund sind laut Autobahn GmbH notwendige Arbeiten an einer Übergangskonstruktion. Beide Baustellen sollen demnach bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein.