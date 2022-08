Wenn die Kinder und Lehrer „ausgeflogen“ sind, halten die Handwerker Einzug in Speyers Schulen. Dies ist in den Sommerferien 2022 nicht anders als in den Vorjahren. Eine der größten Maßnahmen findet in der Siedlungsschule statt.

In der Siedlungsschule werden gleich mehrere Teilprojekte angepackt, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Der größte Posten ist mit 260.000 Euro die Sanierung der alten Sporthalle. Angekündigt sind unter anderem ein neuer Sportboden, eine neue Decke und neue Prallwände. Die vorhandenen Geräteraum-Tore werden ertüchtigt und neue Oberlichter inklusive eines Rauch- und Wärmeabzugs eingebaut. Auch die Türen und die Beleuchtung seien in die Jahre gekommen und würden erneuert, so die Stadt. In dieser Woche haben Abbrucharbeiten begonnen. Das Projekt werde die gesamten Sommerferien umfassen und wegen des Umfangs auch darüber hinaus gehen.

In der Siedlungsrealschule plus kommt der Liste des städtischen Gebäudemanagements zufolge lange erwartete Sanierung der Toilettenanlage hinzu, die mit 100.000 Euro veranschlagt ist. In dieser Woche sind die Trockenbauarbeiten weit gediehen. In der Siedlungsgrundschulen werden neue Brandschutztüren und -wände für in der Summe 90.000 Euro eingebaut. Der Erweiterungsbau der Schule im Birkenweg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Sandsteine werden saniert

Ein großer Kostenposten ist mit 300.000 Euro die Sanierung von Fachräumen im Gymnasium am Kaiserdom, bei dem zu einem historischen Haupthaus Anbauten aus neuer Zeit kommen. Auch diese Maßnahme werde in den Sommerferien angefangen, aber nicht in den verbleibenden fünf Wochen fertiggestellt werden können, erklärt Gebäudemanagement-Chefin Ilona Bast. Für zwei kleinere Projekte an der Schule erwartet sie allerdings schon den Abschluss noch in der Ferienzeit: die Fugensanierung an der neuen Sporthalle (6000 Euro) und die Sandsteinsanierung an der alten Sporthalle in der Steingasse (9000 Euro).

Trockenbauarbeiten stehen im Hans-Purrmann- und im Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium an. Hintergrund: An beiden Standorten des sogenannten Doppelgymnasiums sind aus Brandschutzgründen Abschottungen bisland offener Bereiche erforderlich. Somit werden unter anderem neue Trennwände in den Fluren benötigt, für die nun 100.000 Euro eingeplant sind. Zusätzlicher Brandschutz ist auch der Anlass für Arbeiten in der Schule im Vogelgesang, für die ebenfalls mit Kosten von 100.000 Euro gerechnet wird.