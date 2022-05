Am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer beginnt am Montag, 9. Mai, der barrierefreie Ausbau der gleichnamigen Bushaltestelle, was laut Stadt eine Sperrung der Paul-Egell-Straße erforderlich macht. Der Ausbau soll bis voraussichtlich 31. Mai andauern. „In diesem Zeitraum ist es notwendig, die Paul-Egell-Straße auf Höhe der Bushaltestellen zu sperren. Der Fußverkehr kann diesen Bereich weiterhin passieren; der Radverkehr muss absteigen. Im unmittelbaren Baustellenbereich wird Halteverbot angeordnet“, heißt es von der Stadt. Autofahrer werden demnach über die Bundesstraße 39 in Richtung Osten sowie in Richtung Westen umgeleitet. Die Paul-Egell-Straße wird zwischen den beiden Kreisverkehrsplätzen jeweils als Sackgasse ausgewiesen. Es besteht keine Wendemöglichkeit. Die Zufahrt zum Diakonissenkrankenhaus und dem dortigen Parkhaus erfolgt vom Kreisverkehrsplatz an der Anschlussstelle B39 kommend. Auch im Busverkehr ergeben sich laut der zuständigen DB Regio Bus Mitte GmbH Änderungen: Bei der Linie 562 entfallen die Haltestellen „Diakonissenkrankenhaus“ und „Else-Krieg-Straße“ ersatzlos. Bei der Linie 568 entfallen die Haltestellen „Karl-Leiling-Allee“, „Melchior-Heß-Anlage“, „Diakonissenkrankenhaus“ und „Else-Krieg-Straße“ sowie die Haltestellen „Weisgerberstraße“ (und „Paul-Egell-Straße“ nur in Fahrtrichtung Hauptbahnhof) ersatzlos.