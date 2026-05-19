Am historischen Gebäude des Speyerer Amtsgerichts in der Wormser Straße haben Bauarbeiten begonnen.

„Am Gebäude wird derzeit ein Gerüst gestellt, um die Außenfenster von Amtsgericht und Grundbuchamt instand zu setzen“, teilt eine Sprecherin des zuständigen Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung ( LBB) auf Anfrage mit. Es werde mit Kosten von rund 19.800 Euro für die Malerarbeiten und 18.900 Euro für den Gerüstbau gerechnet. Es geht um Maßnahmen an geschützter Substanz: Haupt- und früher als Gefängnis genutztes Nebengebäude des Gerichts wurden in den Jahren 1900 bis 1902 als repräsentative bayerische Behördenbauten errichtet.

In Planung ist dem LBB zufolge nun auch die laut Gericht schon länger angekündigte Sanierung des Innenhofs zwischen den Gebäuden. Hier gehe es unter anderem um eine Kanalsanierung und eine Neugestaltung samt barrierefreiem Zugang zum Grundbuchamt. Darüber hinaus werde der bauliche Brandschutz durch eine Erweiterung der Haupttreppe als zweiter Rettungsweg verbessert. „Brandschutzertüchtigungen im Treppenhaus sind ebenfalls vorgesehen.“