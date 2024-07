In der Hafenstraße und der Nonnenbachstraße stehen ab Mittwoch nächster Woche für rund zweieinhalb Wochen größere Bauarbeiten an. Deshalb ist eine großräumige Umleitung notwendig. Was Verkehrsteilnehmer während der Bauphase erwartet, was sie beachten müssen und welche Ziele mit den Arbeiten verfolgt werden.

Die Bauarbeiten haben laut Verwaltung eine Verkehrsberuhigung in der Nonnenbachstraße und eine höhere Verkehrssicherheit an der unfallträchtigen Einmündung zum Ziel. Zudem soll der Radverkehr gefördert, eine Barrierefreiheit hergestellt sowie mit Entsiegelung und Baumpflanzungen ein weiterer Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet werden. Die Baukosten betragen rund 240.000 Euro.

Wie die Stadt weiter mitteilt, muss wegen des Umbaus der Einmündung Hafenstraße/Nonnenbachstraße von Mittwoch, 17. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 4. September, die Hafenstraße auf Höhe der Nonnenbachstraße halbseitig für den Autoverkehr gesperrt und als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Des Weiteren muss die Nonnenbachstraße ebenfalls von Mittwoch an bis voraussichtlich Ende September auf Höhe der Einmündung zur Hafenstraße voll gesperrt und temporär als Sackgasse ausgewiesen werden. Weiter weist die Stadt darauf hin, dass neben den Straßenbauarbeiten in der Nonnenbachstraße Grünflächenarbeiten entlang der Rosskastanien anstehen. Des Weiteren finden innerhalb des Baufelds Leitungsarbeiten statt.

Großräumige Umleitung

Die Ein- und Ausfahrt ist in dieser Zeit lediglich über den Eselsdamm beziehungsweise die Straße „Am Heringsee“ möglich. Im Straßenzug Schillerweg/Hafenstraße/Franz-Kirrmeier-Straße kann der Verkehr in Fahrtrichtung Norden hingegen wie gewohnt fließen. Der Autoverkehr in Fahrtrichtung Süden wird großräumig über Am Heringsee/Eselsdamm/Petschengasse/Hirschgraben/

Bahnhofstraße/Gilgenstraße/Landauer Straße/B39/Am Technik Museum umgeleitet. Fußgänger können die Baustelle passieren, Fahrradfahrer werden gebeten, abzusteigen.

Da die Salierbrücke als wichtige Verbindung zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auch für landwirtschaftliche Verkehre freigegeben ist und der Straßenzug Franz-Kirrmeier-Straße/ Hafenstraße/Schillerweg hier als einzig mögliche Zufahrtsstrecke dient, kann landwirtschaftlicher Verkehr die genannte Umleitungsstrecke ebenfalls nutzen. Von der Salierbrücke kommend ist die Abfahrt über den Straßenzug Schillerweg/Hafenstraße/Franz-Kirrmeier-Straße wie gewohnt möglich. Auch die Stadtbuslinie 565 muss während der Bauarbeiten teilweise umgeleitet werden.