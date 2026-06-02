Papierakten sollen im Kreis Germersheim bald der Vergangenheit angehören: Bauanträge werden künftig nur digital eingereicht. Parallel läuft die Digitalisierung des Archivs.

Von Mitte Juni an können Bauanträge bei der Kreisverwaltung Germersheim nur noch online eingereicht werden. Parallel dazu startet die Verwaltung die umfassende Digitalisierung ihres Bauarchivs mit rund 125.000 Akten. Landrat Martin Brandl (CDU) spricht von einem weiteren Schritt hin zu einer modernen Verwaltung.

Papieranträge entfallen ab Juli

Bereits seit Februar können Bauanträge im Landkreis vollständig digital eingereicht werden. Ab dem 1. Juli werde dieser Weg nun verpflichtend, teilte die Kreisverwaltung mit. Papierunterlagen sollen dann nicht mehr angenommen werden. Die Einreichung erfolgt künftig ausschließlich über ein Online-Portal des Landkreises. Nach Angaben der Verwaltung sollen dadurch Verfahren schneller und transparenter werden. Der digitale Antrag spare Papier und Zeit und vereinfache die Abläufe für alle Beteiligten.

Parallel zur Umstellung arbeitet die Bauabteilung an der Digitalisierung ihres umfangreichen Archivs. Insgesamt umfasst der Bestand nach Angaben der Kreisverwaltung rund 125.000 Akten. Seit Anfang 2026 laufen erste Testphasen gemeinsam mit einem beauftragten Dienstleister. Inzwischen seien bereits rund 10.000 Akten erfolgreich digitalisiert worden. Vergangene Woche habe eine weitere größere Abholung mit etwa 20.000 Akten stattgefunden. Weitere Übergaben an das Scancenter seien geplant.

Akteneinsicht soll schneller werden

Ziel sei es, sämtliche Bestände im Lauf des Sommers auszulagern und innerhalb von 18 Monaten vollständig zu digitalisieren. Bis Mai 2027 sollen damit alle Altakten digital verfügbar sein. Laufende Verfahren sind von der aktuellen Aktion allerdings ausgenommen und sollen erst nach Abschluss eingescannt werden.

Für Bürger verspricht sich die Kreisverwaltung vor allem schnellere Akteneinsichten. Bislang seien dafür oft aufwendige Recherchen in Papierarchiven nötig gewesen. Künftig sollen die Unterlagen digital abrufbar und nach verschiedenen Kriterien durchsuchbar sein.

Zeitweise Verzögerungen möglich

Allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass es während der laufenden Digitalisierung zeitweise zu Verzögerungen kommen könne. Sobald Akten für den Transport vorbereitet seien, bestehe bis zur Rückkehr aus dem Scancenter kein Zugriff mehr darauf. In Einzelfällen könne dies mehrere Wochen dauern.

Auch intern erwartet die Kreisverwaltung Erleichterungen. Der unmittelbare Zugriff auf Altakten beschleunige viele Arbeitsabläufe, sagt Brandl. Die Digitalisierung sei Teil einer langfristigen Strategie, Verwaltungsleistungen schrittweise online anzubieten und Prozesse effizienter zu gestalten. Gleichzeitig wolle man die persönliche Erreichbarkeit der Verwaltung erhalten.