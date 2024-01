Die Frage, wie Gebäude klimaschonend beheizt werden können, ist eines der großen Themen der Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“ am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, in der Eventhalle „Hangar 10“ des Technik-Museums Speyer. Einige Aussteller verbinden diesen Aspekt mit der Frage, wie Mobilität unabhängig von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas gelingen kann. Geöffnet ist die Messe jeweils von 10 bis 17 Uhr.

An mehr als 50 Ständen präsentieren sich fast ebenso viele Firmen und Institutionen, wie Projektmanagerin Theresa Werder vom Messeveranstalter Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG auf Anfrage mitteilt. „Im vergangenen Jahr waren es ungefähr ebenso viele Aussteller. Die Standflächen haben wir in einigen Fällen vergrößert. Die Eventhalle ist am Wochenende proppenvoll“, teilt sie mit. Zu den Ausstellern zählen die Stadtwerke Speyer (SWS), die Besucher über das Thema E-Mobilität informieren wollen. Dabei soll über den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur informiert werden, über Smart- und Wallboxen fürs Eigenheim und über Autostromtarife für Privat- und Geschäftskunden. Außerdem wollen Experten der Sparkasse Vorderpfalz einen Überblick über die neuesten Entwicklungen im Bau- und Immobiliensektor geben. Zum Angebot von „Mein Zuhause“ gehört auch ein umfangreiches, für Besucher kostenloses Vortragsprogramm.

Die Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG veranstaltet die Schau zum 17. Mal. Kooperationspartner ist die Energie-Agentur Speyer-Neustadt/Südpfalz.