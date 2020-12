Speyer. Termin- und Ortswechsel für die Bau- und Immobilienmesse „MeinZuhause!“: Anstatt im Januar in der Stadthalle wird die Schau am 12. und 13. Juni in der Eventhalle „Hangar 10“ auf dem Areal des Technik-Museums Speyer veranstaltet.

Wie Svenja Munz, Projektleiterin bei Ausrichter Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG (Kempten), mitteilt, scheidet die Stadthalle Speyer als Standort aus, weil diese im kommenden Jahr als Impfzentrum genutzt wird. Munz hat am Dienstag auch darüber informiert, dass 80 Prozent der Standflächen im „Hangar 10“ bereits vergeben seien. Auf der Webseite des Veranstalters, www.meinzuhause.ag/Speyer, findet sich der Messeplan mit Angaben zu den Ausstellern und zu den Konditionen. Den dortigen Angaben zufolge sind, Stand Dienstag, rund 45 Ausstellerflächen belegt und knapp zehn noch frei.

Bei der Messe ist auch ein Vortragsprogramm geplant, das vier Wochen vor Messestart bekanntgegeben werde. Wegen der Corona-Einschränkungen können laut Mattfeldt & Sänger im Netz vorab Termine bei den Ausstellern vereinbart werden.