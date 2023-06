Die über die Speyerer Salierbrücke führende B39 wird von Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, bis Freitag, 5.30 Uhr auf badischer Seite über Nacht halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Als Grund für die möglichen Verkehrsbehinderungen nennt das Regierungspräsidium in Karlsruhe den Neubau der Radwegerampe auf der südlichen Brückenseite in Fahrtrichtung Kurpfalz. Die Teilsperrung sei notwendig, um im Bereich der Böschung Erdarbeiten ausführen zu können. Diese seien stark witterungsabhängig und könnten nicht bei Regen erfolgen. Daher seien auch kurzfristige Verschiebungen möglich, so die Behörde. Hintergrund der Arbeiten ist der Neubau des Radwegs von Speyer in Richtung Hockenheim, der zuletzt zwei enge 180-Grad-Richtungswechsel aufgewiesen hatte. Nun wird die Rampe des Radwegs wieder in gerader Linie längs der B39 zum Knotenpunkt Lußhof geführt. Die Arbeiten haben am 13. April begonnen und liegen laut Regierungspräsidium im Zeitplan. Demnach wird die neue Trasse für Radfahrer „voraussichtlich Mitte Juli“ befahrbar sein.