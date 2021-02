Der Neubau der Ranschgrabenbrücke an der L528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim verzögert sich. Damit verlängert sich die Sperrung der Straße. „Aufgrund der kalten Witterung der vergangenen Wochen mussten temperaturabhängige Arbeiten wie das Betonieren der Sauberkeitsschicht, der Kopfbalken sowie die darauf aufbauenden Arbeiten verschoben werden und können erst in den kommenden Tagen und Wochen erfolgen“, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit.

Somit werde das Bauende voraussichtlich im Mai liegen, nicht im April, wie beim Beginn der Maßnahme im November kalkuliert worden war. Die Landesstraße kann von Speyer kommend seit damals nur noch bis zur K15-Abzweigung in Richtung Dudenhofen befahren werden. Die bisherige Brücke von 1953 war laut LBM nicht mehr zu erhalten, was den zeitaufwendigen Neubau erforderlich machte. Sie sei den Belastungen von im Mittel 6183 Fahrzeugen am Tag auf Dauer nicht gewachsen gewesen. Die Umleitung nach Böhl-Iggelheim über K15, B39 und L532 am Holiday-Park vorbei bleibt erhalten, der LBM bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.