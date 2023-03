Ein Gegner, zwei Ziele: Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer wollen sich am Samstag ab 19.30 Uhr mit einem Heimsieg über die Orange Academy aus Ulm den Playoff-Platz in der 2. Basketball-Bundesliga ProB endgültig sichern.

Zudem gilt es, sich für die 60:112 (32:54)-Blamage im Hinspiel bei den Schwaben zu revanchieren. „Damals waren wir zwar dezimiert. Dennoch steht die Partie jetzt unter dem Zeichen der Wiedergutmachung“, sagt BIS-Coach Carl Mbassa vor dem Kräftemessen in der PSD Bank-Halle Nord. Die Vorzeichen sind für die Gastgeber vielversprechend. Während die Ulmer zuletzt vier Niederlagen in Serie hatten hinnehmen müssen, spüren die Speyerer nach dem jüngsten Erfolg bei den Erfurter Basketball-Löwen Rückenwind. Mbassa: „Wir wollen uns wie im Vorjahr unbedingt für die Aufstiegsrunde qualifizieren und setzen darauf, dass uns die Zuschauer auch im letzten Heimspiel der Hauptrunde unterstützen.“ In der Pause sorgt die Monkey Dance Company für Stimmung.

Kader nicht komplett

BIS-Trainer Mbassa wird wohl nicht der komplette Kader zur Verfügung stehen. Die Einsätze von Niclas Geier, Samuel Schally und Ian Schmitt sind fraglich. Somit könnten Stammkräfte wie DJ Woodmore, Jake Babic, David Aichele oder Quadre Lollis noch stärker gefordert sein.

Obwohl das Gästeteam von Trainer Baldur Ragnarrson die Aufstiegsrunde verpasst hat, hat Mbassa Respekt vor dem Widersacher. Er nennt das Team um Flügelspieler David Fuchs „eines der besten Jugendprogramme in Deutschland mit unglaublicher Qualität“.