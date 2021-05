Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Der Saisonstart für die Ahorn Camp BIS Baskets war alles andere als erfolgreich. Daraus hat Trainer Carl Mbassa seine Schlüsse gezogen und handelt vor dem Spiel gegen Hanau. Ein Neuzugang soll dabei helfen.

Zwei Niederlagen zum Start – so hatten sich die Ahorn Camp BIS Baskets den Saisonauftakt in die Zweite Basketballliga ProB sicher nicht vorgestellt. Zudem fiel das erste Heimspiel wegen Corona flach, auch das Match in der kommenden Woche in Gießen ist bereits ausgesetzt, der Gegner befindet sich derzeit in Quarantäne. Vor dem Heimspielauftakt gegen die Ebbecke White Whings Hanau am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Sporthalle Nord ist Coach Carl Mbassa dennoch optimistisch.

„Ich weiß, welche Qualität unsere Spieler haben“, erklärt der BIS-Trainer. Da wäre etwa Jordan Rezendes, der nach überstandener Adduktorenverletzung wieder fit ist. Oder Darian Cardenas Ruda. Er fehlte zum Start gegen Oberhaching, avancierte dafür aber bei seinem Debüt für die Baskets am vergangenen Wochenende in Coburg (80:114) zum Topscorer.

Keine einfache Zeit

„Wir sind sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten“, sagt Mbassa über den 24-jährigen Cardenas Ruda. „Ich fühle mich hier wohl. In der Jugend habe ich oft gegen Jugendmannschaften aus Speyer gespielt. Momentan ist es eine sehr schwierige Zeit, du kannst dich nicht so einspielen als Mannschaft, bist vielleicht auch nicht so im Rhythmus. Aber wir haben 20 Spiele Zeit, die Saison ist noch lang. Wir müssen nur unser Konzept finden, das dauert eine Weile“, sagt Cardenas Ruda. Der Spieler, der Erfahrung aus der Pro-A-Liga mitbringt, entschied sich, für mindestens drei Jahre bei den Baskets zu bleiben. Der Verein half ihm auch bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle als Physiotherapeut. „Ich kann mich auf dem Feld entwickeln und zusätzlich etwas aufbauen“, sagt er. Der Neuzugang traut den Baskets zu, langfristig in die ProA zu kommen. Dort sei der Basketball noch einen Tick schneller als die ProB. „Der Unterschied ist auf jeden Fall nicht riesig, aber er ist da.“

Mbassa attestiert dem Neuzugang „ein erstaunliches Repertoire an Fähigkeiten, sowohl offensiv als auch defensiv“. Cardenas Ruda sei auch ein Führungsspieler, auf Anhieb sei er Mannschaftskapitän der Baskets geworden. Spieler wie er zeigen Mbassa eines ganz deutlich: „Unsere Jungs können scoren.“

Neues Spielsystem

Allerdings offenbarten die ersten beiden Spiele auch Schwächen bei den Speyerer Korbjägern. Mit dem von Mbassa eher frei gewählten Spielsystem kamen die Baskets nicht so gut zurecht wie erhofft: „In der Vorbereitung hat das noch sehr gut funktioniert. So ein freies System wäre sehr schwer zu scouten gewesen. Aber uns fehlt ein bisschen Struktur im Spiel“, analysiert der Coach. Mit der Spielidee, im Angriff schnell zum Abschluss zu kommen, sei auch ein enormer Verteidigungsaufwand verbunden. Das könne auch einmal schief gehen. Gerade die deutliche Niederlage in Coburg am vergangenen Wochenende habe das deutlich gezeigt. Deshalb stehen die Baskets jetzt vor einem taktischen Umbruch. Der Coach zeigt sich zuversichtlich: „Wir packen das. Die Mannschaft zieht gut mit, und ich muss sie nach den ersten Spielen ein bisschen in Schutz nehmen.“

Gegner Hanau könnte da genau zur richtigen Zeit kommen, denn die Hessen absolvierten bisher noch kein Saisonspiel und sind entsprechend wenig im Spielrhythmus. Am Donnerstagabend starten sie mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern Basketball II in die Runde. Der Trainer sieht darin einen kleinen Nachteil für die Gäste, sagt aber auch: „Wir müssen vor unserer eigenen Haustür kehren.“ Zwei Schlüsselspieler hat Mbassa bei den Gästen ausgemacht. Auf Shooting Guard Till-Joscha Jönke und den 2,01 Meter großen Center Josef Eichler müssen die Baskets besonders aufpassen.