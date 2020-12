Null Körbe gibt es bei der Partie der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer in der Zweiten Bundesliga ProB bei den Basketball Löwen Erfurt. Denn das Spiel fällt erneut aus.

Bei den Löwen traten die nächsten Corona-Fälle auf, sodass die Quarantäne der Speyerer Kontrahenten nochmals in die Verlängerung geht. Ursprünglich sollte der Vergleich am Mittwoch in der thüringischen Landeshauptstadt steigen.