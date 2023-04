Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das einzige Spiel der Gruppe Süd in der Zweiten Bundesliga der Frauen ging am Samstag in Speyer über die Bühne. Allerdings schafften es die Towers wieder nicht, den ersten Saisonsieg einzufahren. Dies hatte mehrere Gründe.

Es gab nur ein Spiel am fünften Spieltag der Zweiten Frauen-Bundesliga Süd. Und in diesem unterlagen die TSV Towers Speyer-Schifferstadt dem ASC Theresianum Mainz mit 60:68 (26:33). Das