In der 2. Zweiten Bundesliga treten die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt am Samstag (15) Uhr bei den Kia Metropol Baskets Schwabach an. Alle Vorzeichen deuten auf einen spannenden Verlauf der Partie. In der Tabelle weisen beide Teams bislang sechs Saisonerfolge auf.

Zuletzt verloren beide. In der Hinrunde ging die Begegnung in die Verlängerung. Die Towers behielten 65:57 die Oberhand. Bei der 60:63-Niederlage zuletzt beim USC Heidelberg erwischte Speyer-Schifferstadt in