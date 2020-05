Mike Gould, langjähriger Basketball-Trainer des TSV Towers Speyer-Schifferstadt bis zur Zweiten Bundesliga der Damen, Fabian Schröder (SC Lerchenberg), bislang Assistent von Julian Krieger bei Play-off-Teilnehmer Pfalz Towers in der Mädchen Bundesliga und Michael Heck vom neuen Kooperationspartner Schwäbisch Hall betreuen die nun sogenannten Flying Towers in der nächsten Nachwuchs-Erstligasaison. Das hat Michael Klingenburg, Pressewart des TSV Towers Speyer-Schifferstadt, der RHEINPFALZ auf Anfrage mitgeteilt.

Geplant seien drei Heimspiele in der Region und zwei in Schwäbisch Hall. Zuletzt lief die Mannschaft zumeist in der Schifferstadter Neuen Kreissporthalle auf. Öffentlichkeitsreferent Klingenburg: „Wann das erste Spiel stattfinden wird, kann noch nicht gesagt werden.“ Von Verbandsseite seien noch keine Signale hinsichtlich eines Bundesligabeginns in Sicht.