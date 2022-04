Die Flying Towers Speyer sind im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gegen die BG Bonn 92 ausgeschieden. Da die unter 18 Jahre alten Mädchen in Schwäbisch Hall mit 64:75 (31:28) verloren, half auch der Hinspielerfolg in Bonn nicht Bis ins dritte Viertel hinein sah es noch gut aus für die Towers.

Schlimme Phase

Dann hatte das Team eine fünfminütige Phase, in der gar nichts gelingen wollte und gestattete den Gästen einen 17:0-Punktelauf. „Das war natürlich sehr ärgerlich, und entsprechend frustriert sind die Mädels. Leider konnten wir am Ende nicht mehr umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Bonn hat schon eine sehr starke Mannschaft, und wenn wir einen schwachen Tag erwischen wie heute, dann kann so eine Niederlage schon vorkommen“, sagte Trainer Michael Heck.

Es war die erste Saisonniederlage der Towers, von denen einige auch im nächsten Jahr noch in der Nachwuchsbundesliga auflaufen können. Beste Werferinnen waren die Schwestern Annika (27) und Verena (12) Soltau.