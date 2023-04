Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der 2. Bundesliga Süd quittierten die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt ihre vierte Niederlage in Folge. Mit 58:69 (26:27) unterlag das junge Team am Sonntag beim TSV Wasserburg.

Die Vorzeichen der Begegnung waren schon ungünstig. Wegen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen konnten nur acht Spielerinnen die weite Anreise an den Inn mitmachen. Diese verzögerte sich