Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag reisten die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt nach Würzburg und gastierten beim Tabellenführer der Zweiten Bundesliga Süd. Die QOOL Sharks aus Mainfranken haben bislang noch keine Partie in der Saison verloren, und das blieb auch gegen das junge Team der Towers so.

Mit 46:65 (18:30) unterlagen die Gäste und boten dabei eines ihrer schwächeren Spiele in der Runde. „Uns war klar, dass zwei Dinge bei uns gelingen müssen, wenn wir eine Chance haben