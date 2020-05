Der TSV Towers Speyer-Schifferstadt spielt auch in der kommenden Saison in der Zweiten Damen-Bundesliga. Probetraining ist derzeit wegen der Corona-Pandemie noch nicht möglich, teilten die Towers nun über ihre sozialen Kanäle mit ¬– aufgrund der Corona-Pandemie. Dennoch sucht Speyer-Schifferstadt schon per E-Mail über dbbl@towersbasketball.de nach Kandidatinnen.