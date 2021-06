Bianca Helmig vom TSV Towers Speyer-Schifferstadt hat mit der deutschen Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen einen weiteren Sieg gefeiert. Beim 64:46 (17:12, 20:12, 18:13, 9:9) in Kamen am Mittwoch blieb Helmig bei ihrem dritten Einsatz ohne Punkt. An gleicher Stelle geht's am Freitag noch gegen die Belgierinnen.