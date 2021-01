SPEYER. Die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt stehen vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Während in der Zweiten Bundesliga Süd am Wochenende bereits die ersten Nachholbegegnungen ausgetragen wurden, wurde auch in Speyer umgedacht.

von Claus Majolk

Noch sind die als Profiteam eingestuften Speyerer wegen der Sperrung der Hallen in der Domstadt zur Untätigkeit gezwungen. „Am 31. Januar endet voraussichtlich in Speyer die diese Auszeit. Dann planen wir den Trainingsstart unter strenger Einhaltung der Richtlinien“, sagt TSV-Trainer Julian Krieger. „Wenn wir wieder trainieren, werden wir uns zweimal in jeder Woche testen lassen. Freitags vor den Spielen schreibt das die Liga vor. Wir testen dann auch noch dienstags vor dem Training. Dann sind wir ganz gut abgesichert, um uns nicht gegenseitig anzustecken. Die Gesundheit der Spielerinnen hat absolute Priorität“, betont der Coach.

Spielbetrieb frühestens ab 14. Februar

Bis der Spielbetrieb starte, werde es noch etwas dauern, meint Krieger: „Nach der langen Pause kann ich mir das erst ab Mitte Februar vorstellen.“ Am 14. Februar ist für Speyer-Schifferstadt das Heimspiel gegen TS Jahn München angesetzt. Einige Teams konnten bislang durchtrainieren, andere, wie die TSV-Damen, durften wochen- und monatelang nicht in die Halle. Ein fairer Wettbewerb ist so nicht möglich. Krieger hält eine Beendigung und Annullierung der gesamten Saison für eine Alternative.