Damen-Südzweitligist TSV Towers Speyer-Schifferstadt hat zum ersten Mal in der Saison zwei Siege am Stück gefeiert und damit sein Punktekonto ausgeglichen. In der heimischen Osthalle gab es einen 59:54 (31:35)-Erfolg über den im Umbruch befindlichen mehrfachen deutschen Meister TSV Wasserburg.

Speyer startete gut, ließ dann Vieles vermissen, bog das Spiel im Schlussviertel um. Annika Soltau, aus dem Urlaub zurückgekehrt, erzielte als Topscorerin 25 Zähler gegen den Absteiger.