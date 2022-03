Die Saison in der 2. Bundesliga der Damen ist beendet. TSV Towers Speyer-Schifferstadt steht auf Rang sechs. Die ausstehende Begegnung werden nicht mehr nachgeholt. Am Wochenende beginnen die Auf- und Abstiegsspiele ohne die Towers. Das gute Abschneiden der Towers umrahmen starke Platzierungen in den Einzelstatistiken.

Otto vorne

Mit deutlichem Vorsprung steht Jannon Otto an der Spitze als effektivste Akteurin der Liga. Mit durchschnittlich 25 Punkten pro Begegnung führt die Amerikanerin auch klar die Korbschützinnenliste an, beeindruckend zudem ihre 91 Treffer von 100 Versuchen von der Freiwurflinie.

Jugendnationalspielerin Annika Soltau taucht in den Kategorien Effektivität, Punkte, Rebounds und Blocks jeweils unter den besten zehn Spielerinnen auf. Bei den Assists schaffte es Kapitänin Marie Klähn in die Top Ten. Ab September geht das beste rheinland-pfälzische Damenteam dann in seine 17. Spielzeit in der Zweiten Bundesliga in ununterbrochener Reihenfolge.