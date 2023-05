Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag um 17.30 Uhr treten die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd erstmals auswärts an. Bei den Dillingen Diamonds steht eine spannende Partie ins Haus.

Die Saarländerinnen starteten mit einer 45:75- Heimniederlage gegen die Rhein Main Baskets in die Saison und zogen im Pokal erwartungsgemäß gegen Erstligist BC Marburg deutlich den Kürzeren.