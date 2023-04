Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielen sie, oder spielen sie nicht? Vor dem Heimspiel der Towers-Frauen gegen Mainz sind noch viele Fragen ungeklärt. Letztlich hängt alles von einem Schnelltest ab. Die Partie hängt bis zum Anpfiff am seidenen Faden.

Zumindest zeigte es der aktuelle Spielplan der Liga vom Mittwoch an: Die Basketball-Frauen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt spielen am Samstag um 17 Uhr in der Zweiten Bundesliga Süd zu Hause