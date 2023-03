Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heimspiel für die TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Frauen-Basketball-Bundesliga Süd: Gast sind am Samstag um 17 Uhr in der Osthalle die Kia Metropol Baskets Schwabach.

Nach zwei Niederlagen bei den Spitzenteams aus Würzburg und Ludwigsburg wollen die Towers gegen den direkten Tabellennachbarn als Sieger vom Platz gehen. Einfach wird dieses Unterfangen gegen die Baskets